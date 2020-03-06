Patnos'ta Şehitler mevlit okundu lokma tatlısı dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Patnos'ta Şehitler mevlit okundu lokma tatlısı dağıtıldı - Son Dakika

Patnos'ta Şehitler mevlit okundu lokma tatlısı dağıtıldı

6 saat önce

Ağrı'nın Patnos İlçesinde Şehitler için Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu, lokma tatlısı dağıtıldı.

Patnos'ta Şehitler mevlit okundu lokma tatlısı dağıtıldı, System.String[]

Ağrı'nın Patnos İlçesinde Şehitler için Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu, lokma tatlısı dağıtıldı.


Ağrı'nın Patnos İlçesinde Işığım Sen Ol Derneği tarafından, öğle namazından sonra şehitler için Patnos Merkez Cami'inde Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu lokma tatlısı dağıtıldı.


Işığım Sen Ol Derneği Başkanı M. Nedim Geçit, "Bahar Kalkanı harekatında ve sınırımız ötesinde nerede Mehmetçiğimiz varsa Allah onlara güç kuvvet versin, esirgesin ve sağ salim sevenlerine kavuşmayı kısmet etsin. Geçen hafta İdlib'de kaybettiğimiz şehitlerimiz için, belki onların buna ihtiyacı yok ama onları anma adına Mevlid-i Şerif okutarak, lokma tatlısı dağıtıyoruz. Bu vatan için kanını canını dökmüş evlatlarımızın hatırlanması için bir nebze olsun bu hissiyatı, maneviyatı hissedebilmek için buradayız. Allah dualarımızı kabul etsin, Allah Mehmetçiğimizin yanında olsun. Ülkemizin her noktasında sınır boylarında bizler için mücadele eden vatan evlatlarını Allah esirgesin. Allah kabul etsin" dedi. - AĞRI

Patnos, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:01 Kaynak: İHA
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