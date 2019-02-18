Patnos'ta Silahlı Park Kavgası: 1 Ölü, 3 Yaralı
59 dakika önce
AĞRI'nın Patnos ilçesinde iki aile arasında araç park etme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
AĞRI'nın Patnos
ilçesinde iki aile arasında araç park etme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Olay, öğlen saatlerinde İnönü mahallesi Malazgirt
Caddesi Alpaslan Camisi önünde meydana geldi. Narin ve Çalış aileleri arasında 20 gün önce araç park etme meselesi yüzünden çıkan kavga yeniden başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan silahlı kavgada Kutbettin Narin (49) olay yerinde hayatını kaybederken, Mustafa Çalış
(58), Mehmet Akdoğan (65), Mehmet Sıddık
Sari (77) yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Mustafa Çalış, Van
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların tedavileri Patnos Devlet Hastanesi
'nde devam ediyor.
Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, kavganın yaşandığı caddeyi trafik ve yaya geçişine kapatarak inceleme yaptı.
- Patnos
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:14 Kaynak: DHA
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