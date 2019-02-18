Son Dakika Haberleri: Patnos'ta Silahlı Park Kavgası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Patnos'ta Silahlı Park Kavgası: 1 Ölü, 3 Yaralı

59 dakika önce

AĞRI'nın Patnos ilçesinde iki aile arasında araç park etme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Patnos'ta Silahlı Park Kavgası: 1 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
AĞRI'nın Patnos ilçesinde iki aile arasında araç park etme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde İnönü mahallesi Malazgirt Caddesi Alpaslan Camisi önünde meydana geldi. Narin ve Çalış aileleri arasında 20 gün önce araç park etme meselesi yüzünden çıkan kavga yeniden başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan silahlı kavgada Kutbettin Narin (49) olay yerinde hayatını kaybederken, Mustafa Çalış (58), Mehmet Akdoğan (65), Mehmet Sıddık Sari (77) yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Mustafa Çalış, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların tedavileri Patnos Devlet Hastanesi'nde devam ediyor. 

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, kavganın yaşandığı caddeyi trafik ve yaya geçişine kapatarak inceleme yaptı. 

- Patnos

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:14 Kaynak: DHA

Malazgirt, İnönü mahallesi, Patnos, 3. Sayfa
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