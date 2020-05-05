Patnos'ta sürücülere broşür dağıtıldı - Son Dakika

Patnos ilçesinde polis ve jandarma ekipleri Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla sürücülere broşür dağıttı.

İlçedeki kontrol noktasında denetimlerini sürdüren ekipler, sürücüleri hem bilgilendirdi hem de kurallara uymaları konusunda uyardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında araçlardaki sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını da kontrol eden ekipler, sürücü ve yolculara maske dağıttı.

İlçe Emniyet Müdürü Oğuzhan Şahin, trafik kazalarının büyük çoğunluğunun sürücü hatalarından kaynaklandığını belirterek, kaza sayılarını en aza indirgemek ve sürücüleri uyarıp bilgilendirmek için yoğun mesai yaptıklarını anlattı.