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Patnos'ta tekstil atölyesinde 100 kişi istihdam ediliyor - Son Dakika

Patnos'ta tekstil atölyesinde 100 kişi istihdam ediliyor

20.01.2022 17:12
Patnos'ta tekstil atölyesinde 100 kişi istihdam ediliyor

Ağrı'nın Patnos ilçesinde kurulan tekstil atölyesinde 100 kişiye istihdam sağlanıyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde kurulan tekstil atölyesinde 100 kişiye istihdam sağlanıyor.

İş adamları Yaşar Tuzmekli ve Ercan Demirci'nin ilçede kurduğu tekstil atölyesinin açılışı dualarla yapıldı.

Çeşitli ürünlerin üretildiği atölyede 100 kişi çalışıyor.

Ercan Demirci, ilçenin genç nüfusa sahip bir yer olduğunu ve hiç tereddüt etmeden atölye kurduklarını belirterek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yarattığı yatırım teşvikiyle bir işletme kurduk. Şu an 100 kişi ile istihdam oluşturduk. İlçede tekstilkentin bitimiyle bu kapasiteyi 500 kişiye çıkarmayı hedefliyoruz. Atölyemizde çalışanların maaş ve sigortaları İŞKUR üzerinden ödeniyor. Şu an atölyemizde dikim, ütü, kontrol ve paketleme bölümleri var." diye konuştu.

Yaşar Tuzmekli ise hem gençlere iş imkanı sunduklarını hem de şehrin ekonomisine katkı sunmayı hedeflediklerini anlattı.

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İstihdam, Patnos, Atölye, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Patnos'ta tekstil atölyesinde 100 kişi istihdam ediliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Patnos'ta tekstil atölyesinde 100 kişi istihdam ediliyor - Son Dakika
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