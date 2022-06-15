Patnos'ta tiyatro gösterisinden elde edilen gelirle anaokullarının ihtiyaçları giderilecek - Son Dakika
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Patnos'ta tiyatro gösterisinden elde edilen gelirle anaokullarının ihtiyaçları giderilecek

15.06.2022 15:57
Patnos'ta tiyatro gösterisinden elde edilen gelirle anaokullarının ihtiyaçları giderilecek

Patnos ilçesinde sergilenen tiyatro gösterisinden elde edilen gelir, ana sınıfı ve anaokullarının ihtiyaçlarında kullanılacak.

Patnos ilçesinde sergilenen tiyatro gösterisinden elde edilen gelir, ana sınıfı ve anaokullarının ihtiyaçlarında kullanılacak.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Patnos Meslek Yüksekokulu Açılsın Perde Tiyatro Kulübünce "İki Efendinin Uşağı" adlı tiyatro gösterisi düzenlendi.

Öğretmenler, akademisiler ve ilçedeki basın mensuplarının da oynadığı 3 perdeden oluşan tiyatro gösterisinden ele edilen gelirle, anaokulları ile ana sınıfların ihtiyaçları giderilecek.

Tiyatro oyununu, Patnos Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Kaya, Patnos Ağır Ceza Başkanı Muhammed İlkbal Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kurt, Milli Eğitim Müdürü Yakup Taşdemir, basın mensupları ve vatandaşlar izledi.

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Patnos'ta atıl durumdaki bina kültür ve sanat merkezine dönüştürüldü Patnos'ta atıl durumdaki bina kültür ve sanat merkezine dönüştürüldü
Kaynak: AA

Hisarcık, Patnos, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Patnos'ta tiyatro gösterisinden elde edilen gelirle anaokullarının ihtiyaçları giderilecek - Son Dakika

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