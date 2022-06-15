Öğretmenler, akademisiler ve ilçedeki basın mensuplarının da oynadığı 3 perdeden oluşan tiyatro gösterisinden ele edilen gelirle, anaokulları ile ana sınıfların ihtiyaçları giderilecek.

Kaynak: AA

Hisarcık, Patnos, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Patnos'ta tiyatro gösterisinden elde edilen gelirle anaokullarının ihtiyaçları giderilecek - Son Dakika

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