Patnos'ta uzaktan eğitim alamayan çocuklara televizyon hediye edildi - Son Dakika

Patnos'ta uzaktan eğitim alamayan çocuklara televizyon hediye edildi.



Patnos Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü, imkansızlıktan dolayı EBA TV'den dersleri izleyemeyen Ayaz ailesinin öğrencilerine televizyon hediye etti.



Patnos Kaymakamı Enver Özderin ve Milli Eğitim Müdürü Yakup Taşdemir, çocuklarının televizyon üzerinden dersleri izleyemediği gerekçesiyle kendilerine ulaşan Ayaz ailesinin isteğini geri çevirmediler. Patnos Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi televizyonu ailenin evine kadar götürerek kurulumunu gerçekleştirdi.



Cami Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuğu okula giden Ayaz ailesi, televizyona kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Çocuklar Patnos Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi tarafından kurulan televizyon sayesinde EBA TV'yi izlemeye başladı. Çok mutlu olduğunu ifade eden Baba Şahin Ayaz Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Taşdemir'e teşekkür etti.



Evde eğitimlerine devam edebileceklerini vurgulayan 12 yaşındaki 5. Sınıf öğrencisi Sami, 11 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Eyüp, 10 yaşındaki 3. sınıf öğrencisi Yağmur ve 8 yaşındaki 1. sınıf öğrencisi Zeynep yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle okula gidemediklerini belirterek açıklarını hediye edilen televizyon sayesinde gidereceklerini söylediler.



İnşaat işçisi Baba Şahin Ayaz, televizyondan verilen eğitimi televizyonları olmadığından çocuklarının izleyemediklerini belirterek, "Artık televizyonumuz var ve çocuklarım derslerini buradan takip edecektir.Çocuklarıma bu imkanı veren Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Taşdemir'e çok teşekkür ediyorum" dedi.



Patnos Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Birlik Müdürü Sena Keleş, televizyonları olmadığı için EBA TV'yi izleyemeyen aileye televizyon ulaştırdıklarını belirterek, İlçe Kaymakamı Enver Özderin, Milli Eğitim Müdürü Yakup Taşdemir ve Patnos Vefa Sosyal Destek Grubu ekibine teşekkür etti. - AĞRI