Patnos'ta "Vefa Sosyal Destek Grubu" toplantısı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Patnos'ta 'Vefa Sosyal Destek Grubu' toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Patnos'ta "Vefa Sosyal Destek Grubu" toplantısı düzenlendi

6 saat önce

Ağrı'da Patnos Kaymakamı Enver Özderin başkanlığında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Vefa Sosyal Destek Grubu" toplantısı düzenlendi.

Patnos'ta

Ağrı'da Patnos Kaymakamı Enver Özderin başkanlığında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Vefa Sosyal Destek Grubu" toplantısı düzenlendi.


Kaymakamlık solununda Özderin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında, sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin konular ele alındı.


Özderin, ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, "Koronavirüs salgınının bağışıklık sistemi düşük ve kronik akciğer, astım, KOAH, kalp ve damar, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan insanlar üzerinde ciddi sağlık sorunları oluşturarak insan hayatını tehdit ettiği anlaşılmıştır." dedi.

Toplantıda özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların mağdur edilmemeleri ile zorunlu ihtiyaçların karşılanması kapsamında ilgili kurumların yapması gereken çalışmalar görüşüldü.

Kaymakamlık, Koronavirüs, Patnos, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:04 Kaynak: AA

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