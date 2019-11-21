Patnos'ta voleybol turnuvası düzenlendi

Patnos'ta, "Öğretmen Candır Voleybol Turnuvası"nın finali yapıldı.

Eğitim-Bir-Sen İlçe Temsilciliği ile Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle bu yıl üçüncüsü düzenlenen turnuvanın finali, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Kapalı Spor Salonunda düzenlendi.

Turnuvada Yalçınkaya Ortaokulu 1'incilik, Değirmendüzü Ortaokulu 2'ncilik ve Süphandağı Anadolu Lisesi 3'üncülük elde etti.

Dereceye giren takımlara ödül verildiği turnuvanın final müsabakasını İlçe Kaymakamı Enver Özderin, Milli Eğitim İlçe Müdürü Yakup Taşdemir, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Alpaslan, okul idarecileri, ve öğretmenler izledi.