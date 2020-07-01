Patnos'u sağanak vurdu; dereler taştı, hayvanlar telef oldu - Son Dakika

Patnos'u sağanak vurdu; dereler taştı, hayvanlar telef oldu

AĞRI'nın Patnos ilçesinde sağanak nedeniyle 3 köyde dereler taşarken, çok sayıda büyükbaş telef oldu.

AĞRI'nın Patnos ilçesinde sağanak nedeniyle 3 köyde dereler taşarken, çok sayıda büyükbaş telef oldu. Ekili araziler ise zarar gördü.

Meteorolojinin bugün için sağanak uyarısı yaptığı Ağrı'nın Patnos ilçesinde, öğle saatlerinde aniden şiddetli yağış başladı. Koçaklar, Kızıltepe ve Zincirkale köylerini etkileyen yağış sonrası dereler taştı. Tarım arazileri ve köy yolları, kısa sürede göle döndü. Ekili ürünler ise zarar gördü. Sağanak sonrası meydana gelen taşkınlarda, köylerdeki çok sayıda büyükbaş telef oldu.

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Patnos, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 16:44 Kaynak: DHA

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