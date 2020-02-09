Patnoslu öğrenciler kuşlara yem bıraktı - Son Dakika
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Patnoslu öğrenciler kuşlara yem bıraktı

6 saat önce

Ağrı'nın Patnos ilçesinde soğuk havaların etkili olmasıyla birlikte beslenmekte zorluk çekmesin diye ilkokul öğrencileri kuşlar için hazırladıkları yemlikleri ağaçlara astılar.

Patnoslu öğrenciler kuşlara yem bıraktı, System.String[]

Ağrı'nın Patnos ilçesinde soğuk havaların etkili olmasıyla birlikte beslenmekte zorluk çekmesin diye ilkokul öğrencileri kuşlar için hazırladıkları yemlikleri ağaçlara astılar.


75. Yıl İlkokulu öğrencileri öğretmenleri Hayrettin Olcay eşliğinde ilçede birlikte yaşadıkları kuşlar için sınıflarında yemlik hazırladılar. Buğday yem dolduran öğrenciler, bunları ip aracılığıyla ağaç dallarına ve bahçelerine asarak kuşlar için yuvalık ve yemlik haline dönüştürdüler. - AĞRI

Patnos, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:30 Kaynak: İHA
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