Son Dakika Haberleri: Pato, Sao Paulo'da

Pato, Sao Paulo'da

18 dakika önce

Brezilya ekibi Sao Paulo, Çin'in Tianjin Tianhai takımından ayrılan golcü futbolcu Alexandre Pato'yu transfer etti.

Pato, Sao Paulo'da, System.String[]
Brezilya ekibi Sao Paulo, Çin'in Tianjin Tianhai takımından ayrılan golcü futbolcu Alexandre Pato'yu transfer etti.

Sao Paulo Kulübü, 29 yaşındaki Brezilyalı forvet Pato ile 2022'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

İtalya'da Milan, İngiltere'de Chelsea, İspanya'da Villarreal gibi takımlarda görev yapan Pato, 2014-2015 sezonunda da Sao Paulo forması giymişti.

Geçen sezon Tianjin Tianhai formasıyla 34 maça çıkan Pato, 19 gol atmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:41 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Brezilya, Alexandre Pato, Sao Paulo, Spor
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