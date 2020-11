Patoloji çalışanları için Uluslararası Patoloji Günü'ne özel kısa film hazırlandı - Son Dakika

Patoloji Dernekleri Federasyonu, tanı sürecinde arka planda kalan ancak kritik bir göreve sahip olan patolojide görev yapan sağlık çalışanları için 11 Kasım Uluslararası Patoloji Günü'ne özel kısa film hazırladı.

Federasyondan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Patoloji Dernekleri Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kemal Bakır, her yıl dünyada kasım ayının ikinci çarşamba gününün Uluslararası Patoloji Günü olarak değerlendirildiğini belirterek, genellikle işin mutfağında yer alan ancak kritik bir öneme sahip olan patolojide görev yapan sağlık çalışanlarının gününü kutladı.

Bakır, patolojideki incelemelerin sonucunu bekleyen hastalar ve hasta yakınlarının, patolojinin ne anlama geldiğini iyi bildiklerini aktardı.

Hazırladıkları kısa filmde patoloji çalışanlarının görevlerini anlattıklarını belirten Bakır, şu bilgileri verdi:

"Patoloji bölümü, hastanelere gelen ve herhangi bir girişimle karşılaşan bireylerin uğrak yeridir. Hastalıkların hücre ve doku düzeyindeki yansımalarının araştırılmasına dayanan patoloji bilimi, aynı zamanda hastalıkların oluş mekanizması hakkında da bilgi vermektedir. Patoloji bölümlerinde her yıl binlerce hatta on binlerce doku ve sıvı incelenir. Patoloji uzmanı ve teknikerlerin çabaları ile inceleme sonuçları rapor haline gelir. Hastanın tanı ve tedavisine yol gösterir. Bir bütünün parçası olarak dokuyu inceleyen patolog, her zaman bütünün kendisi olan hastayı ve hastanın çevresini göz önünde bulundurmaktadır. Patologlar, sıklıkla daha ameliyat sırasında incelemeleri dakikalar içinde tamamlayarak hasta için yaşamsal önemi olan tanılarını cerraha bildirmek durumundadır."

Dr. Sanjay Mukhopadhyay'ın "Tıp, patoloji olmadan sadece bir tahminden ibarettir." sözünü hatırlatan Prof. Dr. Bakır, şu değerlendirmede bulundu:

"Bireye daha az zarar vermek ve organları korumak için patoloji laboratuvarlarına giderek daha küçük dokular gönderilmektedir. Bu da patologların ve teknikerlerin işini daha da güçleştirmektedir. Tanı aşaması sürecinde işin mutfağında olan patoloji laboratuvarlarının diğer görünmeyen kahramanları, doku ve sıvıların hazırlanma sürecinde yer alan patoloji tekniker ve teknisyenleridir. Doğru ve hızlı tanı için patoloji bölümü kadar hastanın ilk başvurduğu doktorun da iş birliğine gereksinim duyulmaktadır. Bu iş birliğinin en önemli yöntemi, patologların da yer aldığı kanserler ve diğer hastalıklar için oluşturulan konseylerdir. Daha doğru ve etkin bir tedavi için tanıya varmaya çabalayan patoloji çalışanları azimle hastaları için koşturmaya devam ederken, patoloji süreçlerinden hastalar ve hasta yakınları başta olmak üzere tüm kamuoyunun farkında olmasını beklemektedir."