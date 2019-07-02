Patoz makinesine kolunu kaptıran kişi öldü
35 dakika önce
Adıyaman'ın Tut ilçesinde patoz makinesine kolunu kaptırarak ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:22 Kaynak: AA
'ın Tut
ilçesinde patoz makinesine kolunu kaptırarak ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bülent Gültekin (20), Taşlıca köyünde ailesiyle tarlada çalıştığı sırada bir traktörün arkasına takılı patoz makinesine kolunu kaptırdı.
Ağır yaralanan Gültekin, yakınlarının ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gültekin, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gültekin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, yakınları sinir krizi geçirdi.
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