Patoza düşen çiftçiyi itfaiye kurtardı
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Sivas'ta Patoz makinesine düşerek sıkışan işçiyi yara almadan itfaiye ekipleri kurtarmayı başardı.
Sivas Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:53 Kaynak: İHA
'ta Patoz makinesine düşerek sıkışan işçiyi yara almadan itfaiye ekipleri kurtarmayı başardı. Kızılca
köyünde bugün meydana gelen olay yürekleri ağızlara getirdi. Abuzer Tüten isimli 70 yaşındaki çiftçi, buğday harmanında kullanılan patoz isimli ufalayıcı makinenin bir parçasını değiştirmek isterken ufalayıcı haznenin içerisine düştü. Haznede sıkışan Tüten, yakınları tarafından yaklaşık 2 saat sonra fark edildi. Sivas Belediyesi
itfaiye ekiplerden yardım istendi. Tüten, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yara almadan kurtarıldı. Olay sırasında makinenin çalışmıyor olması Tüten'in hayatını kurtardı. - SİVAS
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