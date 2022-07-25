Kaza, Bolvadin ilçesi Dipevler mahallesi Hamam Yolu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A.'nın kullandığı tescilsiz patpat sokakta B.E. (7) isimli çocuğun kullandığı motosiklete çarptı. B.E., çarpışmanın etkisi ile bisikletten yola düşerek yaralandı. Yaralanan çocuk çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Patpat bisikletli çocuğu çarptı - Son Dakika

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