Patpat devrildi: 1 ölü
44 dakika önce
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Ordu Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 08:44 Kaynak: İHA
'nun Ünye
ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Olay, ilçeye bağlı Yiğitler Mahallesi Tepeköy
mevkisinde meydana geldi. Tarım aracı olarak tabir edilen patpatı yolda kullanan sürücü Veysel Bulat bir anda patpatın kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Kazada Veysel Bulat yaralanırken yanında bulunan Ayşe Bulat (52) ise olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ORDU
Otomobiliyle yayalara çarpan sürücü 2 kişinin ölmesine, 1 çocuğun da yaralanmasına neden oldu Nijerya'da fidye vakaları bitmiyor: 72 kişi öldürüldü, 14'ü Türk 32 kişi kaçırıldı Zonguldak'ta ayının saldırdığı bir kişi öldü, bir kişi canını zor kurtardı! Balıkesir'de feci olay! 2 yaşındaki çocuk kaynayan salça kazanına düştü