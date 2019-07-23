Son Dakika Haberleri: Patpat devrildi: 1 ölü
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Patpat devrildi: 1 ölü

44 dakika önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Patpat devrildi: 1 ölü, System.String[]
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Yiğitler Mahallesi Tepeköy mevkisinde meydana geldi. Tarım aracı olarak tabir edilen patpatı yolda kullanan sürücü Veysel Bulat bir anda patpatın kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Kazada Veysel Bulat yaralanırken yanında bulunan Ayşe Bulat (52) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ORDU
Yiğitler Mahallesi, Ünye, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 08:44 Kaynak: İHA
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