'Patpat' hırsızları tutuklandı
36 dakika önce
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 3 adet 'patpat' olarak tabir edilen tarım aracını çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zonguldak Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:23 Kaynak: İHA
'ın Alaplı
ilçesinde, 3 adet 'patpat' olarak tabir edilen tarım aracını çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin farklı zamanlarda 'patpat' olarak adlandırılan 3 tarım aracını çaldıkları belirlendi. Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden R.E. ve U.K. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, İ.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ZONGULDAK
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