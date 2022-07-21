Zonguldak 'ın Alaplı ilçesine bağlı Aydınyayla köyünde yaşayan 64 yaşındaki İsa Akar, fındık bahçesinde çalıştıktan sonra pat pat ile evine döndüğü sırada devrilerek altında kalmıştı. Patpatın altında kalarak ağır yaralanan Akar, kaldırıldığı Alaplı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahale sonrası yaşamını yitirmişti.

Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Patpat kazasında ölen 4 çocuk babasına acı veda - Son Dakika

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