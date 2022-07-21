Patpat kazasında ölen 4 çocuk babasına acı veda - Son Dakika
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Patpat kazasında ölen 4 çocuk babasına acı veda

21.07.2022 13:04
Patpat kazasında ölen 4 çocuk babasına acı veda

Alaplı'da pat pat olarak adlandırılan tarım aracının devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 4 çocuk babası İsa Akar toprağa verildi.

Alaplı'da pat pat olarak adlandırılan tarım aracının devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 4 çocuk babası İsa Akar toprağa verildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Aydınyayla köyünde yaşayan 64 yaşındaki İsa Akar, fındık bahçesinde çalıştıktan sonra pat pat ile evine döndüğü sırada devrilerek altında kalmıştı. Patpatın altında kalarak ağır yaralanan Akar, kaldırıldığı Alaplı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahale sonrası yaşamını yitirmişti.

İsa Akar'ın cenazesi, bugün öğlen vakti kılınan namazın ardından Aydınyayla aile kabristanlığına toprağa verildi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Patpat kazasında ölen 4 çocuk babasına acı veda - Son Dakika

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SON DAKİKA: Patpat kazasında ölen 4 çocuk babasına acı veda - Son Dakika
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