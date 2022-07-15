Patpat su kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Patpat su kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

15.07.2022 15:58
Patpat su kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tarım aracı olarak bilinen patpatın su kanalına devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tarım aracı olarak bilinen patpatın su kanalına devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Hasanoğlu Mahallesi sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. hakimiyetindeki patpat adı verilen tarım aracı, kontrolden çıkarak su kanalına devrildi. Kazada sürücü İ.A. ve Ali Gümüş (67) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan İ.A. ve Ali Gümüş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Gümüş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İ.A'nın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

YORUMLAR
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DSİ, Kocaeli'de sulu tarımla ekonomiye katkı sağlıyor DSİ, Kocaeli'de sulu tarımla ekonomiye katkı sağlıyor Bidonunu alan vatandaşlar bu su için kuyruğa giriyorlar Bidonunu alan vatandaşlar bu su için kuyruğa giriyorlar
Kaynak: İHA

Ali Gümüş, Kocaeli, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Patpat su kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Patpat su kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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