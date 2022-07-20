Kaza dün akşam saatlerinde, Karasu ilçesi Kızılcık Mahallesi'nde meydana geldi. Cengiz Alıcı tarım aracı patpatın devrilmesi sonucu yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Cengiz Alıcı sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi 'ne götürüldü. Alıcı buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Alıcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alıcı'nın cenazesi bugün Karasu'da toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › PATPAT SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.