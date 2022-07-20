PATPAT SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika
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PATPAT SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

20.07.2022 11:53

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde tarım aracı patpatın devrilmesi sonucu yaralanan Cengiz Alıcı, hastanede yaşamını yitirdi.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde tarım aracı patpatın devrilmesi sonucu yaralanan Cengiz Alıcı, hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza dün akşam saatlerinde, Karasu ilçesi Kızılcık Mahallesi'nde meydana geldi. Cengiz Alıcı tarım aracı patpatın devrilmesi sonucu yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Cengiz Alıcı sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Alıcı buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Alıcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alıcı'nın cenazesi bugün Karasu'da toprağa verilecek.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

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