Patpat uçuruma uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
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Patpat uçuruma uçtu: 2 yaralı

26.03.2022 14:22
Patpat uçuruma uçtu: 2 yaralı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de kontrolden çıkan tarım aracı patpat uçuruma uçtu.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de kontrolden çıkan tarım aracı patpat uçuruma uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Hacılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.Y. idaresindeki tarım aracı patpat Hacıyeri Köyü ilçe girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 200 metreden uçuruma uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye ulaşan 112 Acil sağlık ekipleri uçuruma uçan patpat içerisindeki ağır yaralanan sürücü K. Y. ile patpatta yolcu olarak bulunan A.Y.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Patpat uçuruma uçtu: 2 yaralı
Patpat uçuruma uçtu: 2 yaralı

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Hacılar, Yığılca, Tarım, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Patpat uçuruma uçtu: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Patpat uçuruma uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
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