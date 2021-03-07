SAKARYA Patpatın tekeri yerinden çıktı, sürücü yaralandı - Son Dakika

Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde tekerleği yerinden çıkan patpatın takla atması sonucu sürücü yaralandı. Kaza öğleden sonra, D-100 Karayolu Hendek Orman İşletme mevkiinde meydana geldi. Muammer Çakır idaresindeki tarım aracı patpat arka tekerleğinin yerinden çıkması sonucu takla attı. Aracın altında kalan Muammer Çakır hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Muammer Çakır'ı tedavisi için Hendek Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı.

Son Dakika: Türkiye'de 7 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 11 bin 187 yeni vaka tespit edildi

Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller