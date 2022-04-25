Patpatla hırsızlık yağan 2 kişi kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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Patpatla hırsızlık yağan 2 kişi kıskıvrak yakalandı

25.04.2022 11:09
Patpatla hırsızlık yağan 2 kişi kıskıvrak yakalandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde patpat diye tabir edilen tarım aracı ile girdikleri inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiası ile iki kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde patpat diye tabir edilen tarım aracı ile girdikleri inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiası ile iki kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, olay ilçe merkezi Yenice mahallesinde meydana geldi. Mahalledeki bir inşaattan hırsızlık yapıldığı bilgisini alan polis ekipleri bölgeye giderek inceleme yaptı. Yapılan incelemede olayı gerçekleştirdikleri öne sürülen patpatın yerini tespit eden ekipler ardından araç üzerinden bulunan Ş.A. ve D.A., isimli şahısları gözaltına aldı. Olayın ardından polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

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Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı Durdurulan araçta bin 108 adet uyuşturucu hap ele geçirildi Durdurulan araçta bin 108 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Karahisar, Yenice, Tarım, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Patpatla hırsızlık yağan 2 kişi kıskıvrak yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Patpatla hırsızlık yağan 2 kişi kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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