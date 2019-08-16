Patpattan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı
18 dakika önce
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde park halinde bulunan ve 'patpat' olarak tabir edilen araçta oyun oynarken dengesini kaybederek düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:22 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'ın Şuhut
ilçesinde park halinde bulunan ve 'patpat' olarak tabir edilen araçta oyun oynarken dengesini kaybederek düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.
Şuhut ilçesine bağlı Atlıhisar
köyü merkezindeki bir kahvehane önünde park halinde bulunan patpat diye tabir edilen aracın üzerinde oyun oynadığı esnada dengesini kaybetmesi sonucu düşen 2 yaşındaki Furkan A. yaralandı. Olayı göre çevredeki vatandaşların haber vermesi ile kaza yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, yaralı çocuğu Şuhut Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. Çocuğun Şuhut Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
Oyuncu Billur Kalkavan'dan olay yaratacak sözler: Çocuk hayatına bela sokmak demek Tramvay yolunda giden polis minibüsü ile otomobilin çarpışma anı kamerada 2,5 yaşındaki bebek, çiğ köfte yoğurma makinesine düşerek can verdi 5 yaşındaki çocuk kahvaltı yaparken boğuldu