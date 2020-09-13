Patricia Maria Tig ilk şampiyonluğunu kazandı

TTF İstanbul Tenis
Merkezi'nde düzenlenen TEB BNP Paribas
Tennis Championship Istanbul'da teklerde şampiyonluk kupası, kıran kırana geçen Eugenie Bouchard
- Patricia Maria Tig maçının ardından sahibini buldu. Dünya 88 numarası Patricia Maria Tig, Kanadalı rakibi Euganie Bouchard'ı 2-6, 6-1 ve 7-6 (7-4) sona eren üç set sonucunda mağlup etti. Rumen raket Tig, 2 saat 29 dakika süren maçta kariyerinin WTA seviyesindeki ilk şampiyonluğunu elde etti.İlk seti dünya 272 numarası Bouchard büyük bir üstünlükle kazandı, ikinci sette ise Tig oyunun kontrolünü aldı. Kanadalı raket, son sette 7 şampiyonluk puanı kurtarmasına rağmen tie-break sonucunda rakibinin İstanbul'da kupaya uzanmasına engel olamadı.Rakibine dört kez servis kırdıran Rumen oyuncu, bunun karşılığında Bouchard'ın servisini beş kez kırarak karşılık verdi ve bu istatistik, galibiyetin anahtarlarından biri oldu.2016'da Kuala Lumpur
'da oynadığı finalden sonra ilk kez bir WTA turnuvasında final oynayan Eugenie Bouchard ise elemelerden katıldığı İstanbul'da 6 günde 6 maç kazanarak finale kadar yükseldi ve dünya sıralamasında 272'nci sırada başladığı haftayı 163'üncü sırada tamamlamayı garantiledi.Kupa töreni Covid-19 önlemleri çerçevesinde sosyal mesafeye uygun şekilde gerçekleşti. TTF Başkanı Cengiz Durmuş, İstanbul Gençlik ve Spor
İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu
, TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi ve D-Smart İcra Kurulu Üyesi Murat Saygı
isimlerinin anons edilmesinin ardından şampiyon ve finalistler kupalarını ödül masasından kendileri aldı."TURNUVAYA KATILAN TÜM TENİSÇİLERİ CANIGÖNÜLDEN KUTLUYORUM"Kupa töreninde konuşan ve bu turnuvaya isimlerini vermekten gurur duyduklarını belirten TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, "Bu süper tesisi İstanbul'a kazandırdıkları ve Türk tenisine verdikleri destek için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, Tenis Federasyonu'na ve başta Türkiye
Tenis Federasyonu Başkanı Sayın Cengiz Durmuş'a teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Eminim bu tesis birçok Türk tenisçinin yetiştirileceği, birçok uluslararası şampiyonayı seyredeceğimiz bir merkez olacaktır. TEB olarak biz de 2011 senesinden itibaren Türkiye Tenis Federasyonu ile birlikte birçok uluslararası turnuvaya öncülük ettik. Birçok ünlü raketi Türkiye'de ağırladık eminim ki bundan sonra da bu çalışmalar devam edecektir. Turnuvaya katılan tüm tenisçileri candan kutluyorum" ifadelerini kullandı."TURNUVA MUHTEŞEM BİR FİNALE SAHNE OLDU"Turnuvanın muhteşem bir finale sahne olduğunu belirten D-Smart İcra Kurulu Üyesi Murat Saygı, "Bir hafta önce büyük bir gururla açtığımız bu tesisteki ilk turnuvayı başarıyla tamamladık. Başta Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, federasyonumuza bilhassa kişisel gayretleri için Cengiz Durmuş'a çok teşekkür ediyorum. Bizler de D-Smart ve diğer tüm medya gruplarımız ile beraber hem Türk tenisine hem Türk sporuna hizmet etmeye devam edeceğiz. Burada olmaktan çok mutluyuz" dedi."İSTANBUL'U DÜNYAYA EN İYİ ŞEKİLDE TANITMAYA DEVAM EDECEĞİZ"TTF'yi kısa sürede bu merkezi İstanbul'a kazandırdıkları için tebrik eden İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, "Sayın Bakanımızın turnuvaya katılan tüm sporculara tebriklerini iletiyorum. İstanbul Tenis Merkezi'nde çok heyecanlı bir final izledik. İnşallah bu tenis kortları Türk tenisine çok yetenekli yıldızlar yetiştirecek. Turnuvanın tüm sponsorlarına teşekkür ediyorum. Bu güzel turnuvalarla İstanbul'u dünyaya en iyi şekilde tanıtmaya devam edeceğiz" diye konuştu."TTF İSTANBUL TENİS MERKEZİ İLE BİR HİKAYE BAŞLATTIK"Bir hafta önce TTF İstanbul Tenis Merkezi'nin açılmasıyla tenisin miladı denebilecek bir gün yaşandığını belirten TTF Başkanı Cengiz Durmuş, "TTF İstanbul Tenis Merkezi'nin açılmasıyla tenis camiası hayallerine bir adım daha yaklaşmış oldu. Türkiye Tenis Federasyonu olarak dünyanın en iyi sporcularını yetiştirmek hedefiyle birçok ilki gerçekleştirdik. TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul'u dünyanın tenis merkezi sayılabilecek, TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde gerçekleştirdik. Bu tesisin faaliyete geçmesinde en önemli katkıyı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Saygıdeğer Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na şükranlarımı sunuyorum. Sayın Bakanımız, bizzat operasyonu yönetir gibi destek vermesi, bize çok büyük onur ve güç verdi" ifadelerini kullandı.Bu başarıda bütün çalışanların emeği olduğuna dikkat çeken Durmuş, "TTF Yönetim Kurulu üyelerimize, değerli sponsorlarımıza minnettarlığımı arz ediyorum. 2011 yılından beri sponsorumuz TEB ile tenisin her yerde oynanabilmesi adına sokak tenisi başta olmak üzere birçok organizasyon yaptık. Bu muhteşem günde bir hikaye başlattık. Dünyanın en güzel şehri İstanbul'da gerçekleşen bu turnuva, gelecek yıllara damgasını vuracak. Hikaye yaratabilecek gençlerimizle burada başarılı işler yapacağız" şeklinde konuştu.GUARACHİ/KRAWCZYK ÇİFTİ İKİNCİ KEZ ŞAMPİYONTTF İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul'da çiftlerde ise şampiyonluk kupası, Guarachi/Krawczyk - Perez/Sanders çiftlerinin arasında oynanan karşılaşma sonucunda sahibini buldu.1 numaralı seri başı Alexa Guarachi/Desirae Krawczyk çifti, iki numaralı seri başı Ellen Perez/Storm Sanders ikilisini 1 saat süren maçta rahat bir şekilde mağlup ederek İstanbul'da şampiyonluğa ulaştı.Maç boyunca rakibine yalnızca 4 oyun kazanma fırsatı veren Guarachi/Krawczyk ikilisi, ilk servisinden yüzde 78.1'le puan çıkardı. Toplam 5 kez de rakibinin servisini kırmayı başaran şampiyon çift, etkili oyunu sonucunda WTA seviyesinde ortaklıklarının ikinci şampiyonluklarını kazandı. Guarachi/Krawczyk ikilisi, daha önce 2018'de Gstaad'da birlikte şampiyonluk yaşamıştı.Alexa Guarachi, geçtiğimiz yıl İstanbul'da partneri Sabrina Santamaria'yla birlikte finale kadar yükselmişti fakat finalde Babos/Mladenovic çiftine mağlup olmuştu. Alexa Guarachi, daha önce çiftler kariyerinde Gstaad'daki şampiyonluk dışında beş kez final oynamıştı.
Kupa töreni Covid-19 önlemleri çerçevesinde sosyal mesafeye uygun şekilde gerçekleşti. TTF Başkanı Cengiz Durmuş ve TTF Başkanvekili Dr. Cem Tınaz'ın isimlerinin anons edilmesinin ardından şampiyon ve finalistler kupalarını ödül masasından kendileri aldı.
- İstanbul