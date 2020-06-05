Patrick Ekeng'in ölümünde ihmal! Acil tıp teknisyenine 18 ay hapis cezası...

Dinamo Bükreş'in Viitorul'u ağırladığı 6 Mayıs 2016 tarihindeki Romanya Birinci Futbol Ligi maçında, oyuna girdikten 7 dakika sonra yere yığılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ev sahibi kulübün oyuncusu Ekeng'in ölümüyle ilgili dava sonuçlandı.

Dinamo Bükreş'in Viitorul'u ağırladığı 6 Mayıs 2016 tarihindeki Romanya Birinci Futbol Ligi maçında, oyuna girdikten 7 dakika sonra yere yığılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ev sahibi kulübün oyuncusu Ekeng'in ölümüyle ilgili dava sonuçlandı.

Rumen basınında yer alan haberlere göre duruşmada, 26 yaşındaki futbolcuyu hastaneye götüren ambulanstaki acil tıp teknisyeni Mihaela Elena Duta'nın, hastayı yaşama döndürmek için gereken çabayı sarf etmediğine hükmedildi.

Yargıç, Duta'ya ertelemeli 18 ay hapis ve 2 ay kamu hizmeti cezası verdi. Duta ayrıca Ekeng Ailesi'ne 200 bin avro tazminat ödeyecek.

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