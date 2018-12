Patrick Etoga: "Türk Olmak İstiyorum"

Van'ın Çaldıran ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Muhammed Can Sevim'in babası futbol menajeri Cahit Sevim'e taziye ziyaretinde bulunan İstanbulspor'un Kamerunlu Stoperi Patrick Etoga, Türk vatandaşı olmak istediğini söyledi.

İstanbulspor'da forma giyen 25 yaşındaki Kamerunlu stoper Patrick Etoga, şehit taziyesi için geldiği Nazilli'de, kendisini Türk futboluna kazandıran menajeri Cahit Sevim'in oğlu Piyade Teğmen Muhammed Can Sevim'in acısını paylaştı. 5 yıldır Türkiye'de birçok takımda oynadığını söyleyen Etoga, şehit evinde yaşadığı duygusal atmosferden etkilendiğini belirterek, "Unutamayacağım anlar yaşadım. Bir anda kendimi Türk gibi hissettim. Cavit Hocamı babam gibi görüyorum. Oğlunun şehit oluşu beni çok etkiledi. Ay-yıldızlı formayı giyerek onu onurlandırmak istiyorum" dedi.



"Fenerbahçe'de oynamak istiyorum"



Süper Lig'de boy göstermek istediğini belirten Etoga, Fenerbahçeli olan şehit Muhammet Can Sevim için sarı-lacivertli kulübe transfer olmak istediğini söyledi. Patrick Etoga, Süper Lig'de Galatasaray ve Trabzonspor'u başarılı bulduğunu dile getirdi.



"Fatih Tekke büyük şans"



Patrick Etoga, Teknik Direktör Fatih Tekke ile çalışmaktan büyük zevk duyduğunu dile getirerek, "Fatih Hoca'nın futbol kariyeri çok iyi. Avrupa Ligi kupasını almış bir futbol adamının bizimle iletişimi çok iyi. Kendisini çok seviyorum" ifadelerini kullandı.



Cahit Sevim: "Beni onurlandırdı"



Taylan Antalyalı, Hakan Canbazoğlu, Muğdat Çelik, Mehmet Taş gibi birçok futbolcuyu keşfedip Süper Lig takımlarına yollayan Cavit Sevim, oyuncusu Patrick Etoga'nın kendisini onurlandırdığını belirtti. Sevim, "Oğlum şehit oldu ancak Etoga da benim oğlum gibi. Sağ olsun beni yalnız bırakmayarak ziyarete geldi. Kendisini çok daha büyük yerlerde hatta ay-yıldızlı formayla bu vatana hizmet ettiğini görmek isterim" açıklamasını yaptı.



Daha önce Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Çerkezköy 1911'de forma giyen başarılı savunmacı, kariyerinde büyük bir sıçrama yaparak TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'a transfer oldu. Sarı-siyahlılarda 10 maçta görev yapan 25 yaşındaki stoper 360 dakika oyunda kaldı. - AYDIN

