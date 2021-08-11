Patrick van Aanholt: "Galatasaray ile ocak ayından bu yana görüşüyorduk" - Son Dakika

Galatasaray'ın yeni transferi Hollandalı futbolcu Patrick van Aanholt, sarı-kırmızılılar ile ocak ayından bu yana görüştüğünü, şu an burada olduğu için de mutlu olduğu söyledi.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray yarın TSİ 21.00'de McDiarmid Park'ta İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Sarı-kırmızılıların yeni transferi Hollandalı futbolcu Patrick van Aanholt, "Şu zamana kadar iyi antrenman yaptım. Takım içinde de iyi uyum sağladığımı düşünüyorum. Fitness olarak da iyi bir durumda olduğumu düşünüyorum ve yarınki oyuna hazırım ve dört gözle bekliyorum. İlk maça göre göre farklı olacak. Fakat nasıl oynadıklarını biliyoruz. Biz kendi oyunumuzu oynayıp, göreceğiz. İyi oynuyorlar. Yarın zor bir maç olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Transfer süreciyle ilgili de konuşan 30 yaşındaki futbolcu, "Bizim görüşmelerimiz ocak ayından bu yana sürüyordu. Çok uzun bir süreçti. Galatasaray gibi büyük bir kulüpten teklif gelmesinden tabii ki etkilendim. Şu anda buradayım, mutluyum" şeklinde konuştu.

(Oğuzhan Ort/İHA)