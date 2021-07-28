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Patrick van Aanholt, Galatasaray taraftarının önünde oynamak için sabırsızlanıyor - Son Dakika

Patrick van Aanholt, Galatasaray taraftarının önünde oynamak için sabırsızlanıyor

28.07.2021 19:43
Patrick van Aanholt, Galatasaray taraftarının önünde oynamak için sabırsızlanıyor, System.String[]

Galatasaray'ın yeni transferi Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt, sarı-kırmızılı taraftarın önünde futbol oynamak için sabırsızlandığını söyledi.

Galatasaray'ın yeni transferi Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt, sarı-kırmızılı taraftarın önünde futbol oynamak için sabırsızlandığını söyledi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşmeye imza atan 30 yaşındaki oyuncu, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninin ardından GSTV'ye konuştu.

Galatasaray'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren tecrübeli oyuncu, şunları kaydetti:

"Transferim çok uğraşlı bir süreç oldu ancak bunu gerçekleştirdik. Bugün burada olmaktan dolayı ve Galatasaray ile sözleşme imzalamış olmaktan dolayı da çok mutluyum. Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Galatasaray taraftarının da aynı şekilde büyük olduğunu biliyorum. Onların önünde çıkıp oynamak için sabırsızlanıyorum. Umuyorum en yakın zamanda onların karşısına çıkacağım. Babel'i milli takımdan tanıyorum. Yedlin'i de Sunderland'den tanıyorum. Fatih hocamız da çok tanınmış bir hoca. Onunla birlikte oynamak için sabırsızlanıyorum."

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Patrick van Aanholt, Galatasaray taraftarının önünde oynamak için sabırsızlanıyor - Son Dakika Spor


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