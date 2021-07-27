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Galatasaray'ın görüşmelere başladığını açıkladığı 30 yaşındaki sol bek Patrick van Aanholt, İstanbul'a geldi. Hollanda 'dan kalkan uçağa binen van Aanholt, İstanbul'dan ülkeye giriş yaptı. Tecrübeli futbolcuyu, sarı-kırmızılı yetkililer karşıladı.

- Patrick van Aanholt, İstanbul 'da

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