Patrick van Aanholt, Süper Lig'deki ilk gollerini kaydetti - Son Dakika
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Patrick van Aanholt, Süper Lig'deki ilk gollerini kaydetti

27.02.2022 21:27
Patrick van Aanholt, Süper Lig'deki ilk gollerini kaydetti

- Galatasaray'ın Hollandalı sol beki Patrick van Aanholt, Çaykur Rizespor maçında attığı 2 golle Spor Toto Süper Lig'deki ilk gollerini kaydetti.

- Galatasaray'ın Hollandalı sol beki Patrick van Aanholt, Çaykur Rizespor maçında attığı 2 golle Spor Toto Süper Lig'deki ilk gollerini kaydetti. 31 yaşındaki futbolcu bu sezon daha önce Randers maçında da gol atmıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray evinde oynadığı Çaykur Rizespor karşılaşmasında Patrick van Aanholt iki gol attı. İlk olarak mücadelenin 40. dakikasında sahneye çıkan Hollandalı futbolcu, Berkan'dan aldığı pastan sonra ceza sahası dışı sol tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 31 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'deki ilk gol sevincini yaşadı. Maçın 87. dakikasında yine rakip fileleri havalandıran deneyimli futbolcu, takımının 3. golünü atmış oldu.

Bu yaz transfer döneminde takıma katılan Patrick van Aanholt daha önce UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Randers maçında da 1 gol atmıştı.

Mücadeleye 11'de başlayan deneyimli futbolcu 90 dakika sahada kaldı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

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Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Rizespor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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