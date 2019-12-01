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PATRİĞİN EVİNE GİRDİKLERİ İDDİA EDİLEN 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANMALARI TALEP EDİLDİ
6 saat önce
Haber-Kamera: Özden ATİK / İstanbul, DHATarabya'da Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine girerek hırsızlığa teşebbüs ettikleri ve lüks evlerde de soygun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak savcılığa çıkarılan 5 şüpheli tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:32 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Özden ATİK/ İstanbul, DHA
Tarabya'da Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine girerek hırsızlığa teşebbüs ettikleri ve lüks evlerde de soygun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak savcılığa çıkarılan 5 şüpheli tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
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Şüphelilerin adliyeye sevki
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