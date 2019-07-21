Patrik Bartholomeos ayin için Balıkesir'e gelecek
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde bulunan Kirazlı Manastırında Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönetiminde ayin yapılacak.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde bulunan Kirazlı Manastırında Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönetiminde ayin yapılacak. Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:30 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı ve Balıkesir Valiliğinden 4. kez düzenlenecek olan ayin için gerekli izinler alındı. Ballıpınar Mahallesi sınırları içinde bulunan Kirazlı Manastırındaki ayin 23 Ağustos 2019 günü gerçekleşecek. Ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönetecek. - BALIKESİR
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