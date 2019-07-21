Son Dakika Haberleri: Patrik Bartholomeos ayin için Balıkesir'e gelecek
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Patrik Bartholomeos ayin için Balıkesir'e gelecek

4 dakika önce

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bulunan Kirazlı Manastırında Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönetiminde ayin yapılacak.

Patrik Bartholomeos ayin için Balıkesir'e gelecek, System.String[]
Balıkesir'in Erdek ilçesinde bulunan Kirazlı Manastırında Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönetiminde ayin yapılacak.

İçişleri Bakanlığı ve Balıkesir Valiliğinden 4. kez düzenlenecek olan ayin için gerekli izinler alındı. Ballıpınar Mahallesi sınırları içinde bulunan Kirazlı Manastırındaki ayin 23 Ağustos 2019 günü gerçekleşecek. Ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönetecek. - BALIKESİR
Bartholomeos, Balıkesir, Kirazlı, Erdek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:30 Kaynak: İHA
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