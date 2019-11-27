Son Dakika Haberleri: Patrik Bartholomeos'un evinden hırsızlık girişimiyle ilgili 4 şüpheli yakalandı
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Patrik Bartholomeos'un evinden hırsızlık girişimiyle ilgili 4 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evindeki hırsızlık girişimiyle ilgili 4 şüpheli yakalandı.

Patrik Bartholomeos'un evinden hırsızlık girişimiyle ilgili 4 şüpheli yakalandı, System.String[]

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evindeki hırsızlık girişimiyle ilgili 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 10 gün önce Tarabya'daki bir sitede oturan Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Kimliği belirlenen şüpheliler takibe alındı. Kartal Dragos'ta düzenlenen operasyonda, biri yaralı olmak üzere 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde 2 tabanca ele geçirildiği öğrenildi.

Yaralanan şüpheli, hastanede tedavi altına alındı.

Bartholomeos, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:30 Kaynak: AA
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