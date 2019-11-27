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Patrik Bartholomeos'un evinden hırsızlık girişimiyle ilgili 4 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evindeki hırsızlık girişimiyle ilgili 4 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:30 Kaynak: AA
Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evindeki hırsızlık girişimiyle ilgili 4 şüpheli yakalandı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 10 gün önce Tarabya'daki bir sitede oturan Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
Kimliği belirlenen şüpheliler takibe alındı. Kartal Dragos'ta düzenlenen operasyonda, biri yaralı olmak üzere 4 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin üzerinde 2 tabanca ele geçirildiği öğrenildi.
Yaralanan şüpheli, hastanede tedavi altına alındı.
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