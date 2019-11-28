Patrik Bartholomeos'un evinden hırsızlık girişimiyle ilgili 4 şüpheli yakalandı (2)

Kimliği belirlenen şüpheliler takibe alındı. Kartal Dragos'ta düzenlenen operasyonda, biri yaralı olmak üzere 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 10 gün önce Tarabya'daki bir sitede oturan Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

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