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Patrik Bartholomeos'un evine firen şüpheliler adliyede
6 saat önce
Tarabya'da Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren ve daha sonra yakalanan 5 şüpheli adliyeye getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 01:10 Kaynak: İHA
Tarabya'da Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren ve daha sonra yakalanan 5 şüpheli adliyeye getirildi.
Tarabya'da Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren 5 şüpheli, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda geçtiğimiz günlerde yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
(İrem Demir/İHA)
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