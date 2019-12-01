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Patrik Bartholomeos'un evine firen şüpheliler adliyede

6 saat önce

Tarabya'da Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren ve daha sonra yakalanan 5 şüpheli adliyeye getirildi.

Patrik Bartholomeos'un evine firen şüpheliler adliyede, System.String[]

Tarabya'da Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren ve daha sonra yakalanan 5 şüpheli adliyeye getirildi.

Tarabya'da Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren 5 şüpheli, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda geçtiğimiz günlerde yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

(İrem Demir/İHA)

Bartholomeos, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 01:10 Kaynak: İHA
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