Son Dakika › Dünya › Patrik Bartholomeos'un evine hırsız girdi - Son Dakika Dünya
Patrik Bartholomeos'un evine hırsız girdi
6 saat önce
Fener Rum Patriği Bartholomeos'un İstanbul Tarabya'daki evine geçen cumartesi gecesi maskeli kişilerin girdiği öne sürüldü
Fener Rum Patriği Bartholomeos'un İstanbul Tarabya'daki evine geçen cumartesi gecesi maskeli kişilerin girdiği öne sürüldü.
Aynı kaynaklar güvenlik kameralarının maskeli hırsızların eve girdiğini kaydettiğini evdeki hizmetçinin de eve girenlerin hırsız olduğunu anladığını aktardı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:04
Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, 2020'de teslim edilecek İBB'de işten çıkarılan işçiler imza kampanyası başlattı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'un tüm büyük ihalelerini canlı yayınlayacağız İstanbul'un riskli ve sağlam zeminlerinin detaylı haritası çıkarıldı: En riskli ilçe Silivri