Son Dakika Haberleri: Patrik Bartholomeos'un evine hırsız girdi
Son Dakika Dünya Patrik Bartholomeos'un evine hırsız girdi - Son Dakika Dünya

Patrik Bartholomeos'un evine hırsız girdi

6 saat önce

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un İstanbul Tarabya'daki evine geçen cumartesi gecesi maskeli kişilerin girdiği öne sürüldü

Patrik Bartholomeos'un evine hırsız girdi, System.String[]

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un İstanbul Tarabya'daki evine geçen cumartesi gecesi maskeli kişilerin girdiği öne sürüldü.


Aynı kaynaklar güvenlik kameralarının maskeli hırsızların eve girdiğini kaydettiğini evdeki hizmetçinin de eve girenlerin hırsız olduğunu anladığını aktardı.

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Bartholomeos, İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:04 
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