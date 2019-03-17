Patrik Mutafyan İçin Cenaze Töreni Düzenleniyor
15 dakika önce
Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan için Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde cenaze töreni düzenleniyor.
Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan için Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde cenaze töreni düzenleniyor.
Tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde 63 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan için cenaze töreni düzenleniyor. Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan Mesrob Mutafyan'ın uğurlama töreni, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde saat 10.00'da başladı. Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın cenazesi, yapılan uğurlama töreninin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'nda patriklik bölümüne defnedilecek. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:12 Kaynak: İHA
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