Son Dakika Haberleri: Patrik Mutafyan'ın Naaşı Saygı Duruşu İçin Meryem Ana Kilisesi'nde Katafalka Konuldu

Patrik Mutafyan'ın Naaşı Saygı Duruşu İçin Meryem Ana Kilisesi'nde Katafalka Konuldu

1 saat önce

Haber-Kamera: Akın ÇELİKTAŞ-Harun UYANIK/İSTANBUL DHA17 Mart'ta düzenlenecek cenaze töreni öncesi Türkiye Ermenileri Patriği 2. Mesrob Mutafyan'ın naaşı dua ve saygı duruşu için Kumkapı'daki Meryem Ana Kilisesi'nde katafalka konuldu.

Patrik Mutafyan'ın Naaşı Saygı Duruşu İçin Meryem Ana Kilisesi'nde Katafalka Konuldu, System.String[]
Haber-Kamera: Akın ÇELİKTAŞ-Harun UYANIK/İSTANBUL DHA

17 Mart'ta düzenlenecek cenaze töreni öncesi Türkiye Ermenileri Patriği 2. Mesrob Mutafyan'ın naaşı dua ve saygı duruşu için Kumkapı'daki Meryem Ana Kilisesi'nde katafalka konuldu. 

Patrik Mesrob Mutafyan'ın cenazesi dün Meryem Ana Kilisesi'nde katafalka konuldu. Kiliseye gelen cemaat üyeleri Mutafyan için dua etti. Pelerini üzerine örtülen, Patriklik asası yanına koyulan ve başında patriklik tacı bulunan Patrik Mesrob Mutafyan'ı görmek isteyen cemaat üyeleri Meryem Ana Kilisesi'ne geldi. Cemaati üyeleri, Patrik Mesrob Mutafyan'ın göğsünün üzerine konulan incili öperek dualar etti. Din adamları da Patrik Mesrob Mutafyan'ın tabutu başında İncil'den pasajlar okudu. Meryem Ana Kilisesi'nin kapısına matemi temsilen siyah tül konuldu. Patrik Mesrob, pazar günü düzenlenecek ayinin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'nın patrikler bölümünde defnedilecek. 

Görüntü Dökümü:

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-Ziyaretçiler

-Dua edenler

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:57 Kaynak: DHA

Mesrob Mutafyan, Meryem Ana, Güncel
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