Son Dakika Haberleri: Patrik Mutafyan Son Yolculuğuna Uğurlanıyor (1)- İstanbul

Patrik Mutafyan Son Yolculuğuna Uğurlanıyor (1)- İstanbul

1 saat önce

- Meryem Ana Kilisesi Cenaze töreninden detaylar İSTANBUL - Tedavi gördüğü hastanede 63 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan, için Kumkapı'daki Meryem Ana Kilisesi'nde tören düzenledi.

- Meryem Ana Kilisesi
Cenaze töreninden detaylar İSTANBUL - Tedavi gördüğü hastanede 63 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan, için Kumkapı'daki Meryem Ana Kilisesi'nde tören düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:42 Kaynak: AA

Türkiye, Meryem Ana, Güncel
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