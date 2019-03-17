Patrik Mutafyan Son Yolculuğuna Uğurlanıyor (1)- İstanbul
1 saat önce
- Meryem Ana Kilisesi Cenaze töreninden detaylar İSTANBUL - Tedavi gördüğü hastanede 63 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan, için Kumkapı'daki Meryem Ana Kilisesi'nde tören düzenledi.
- Meryem Ana
Kilisesi
Cenaze töreninden detaylar İSTANBUL - Tedavi gördüğü hastanede 63 yaşında hayatını kaybeden Türkiye
Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan
, için Kumkapı'daki Meryem Ana Kilisesi'nde tören düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:42 Kaynak: AA
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