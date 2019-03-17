Patrik Mutafyan Son Yolculuğuna Uğurlanıyor (2) - İstanbul
1 saat önce
- Cenaze töreninden detaylar Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın törene katılması AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın törene katılması AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in törene katılması CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun...
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:37 Kaynak: AA
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