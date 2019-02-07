Son Dakika Haberleri: Patrik Schick'in Kız Kardeşi Kristyna Schickova Güzelliğiyle Büyülüyor

Patrik Schick'in Kız Kardeşi Kristyna Schickova Güzelliğiyle Büyülüyor

1 saat önce

24 yaşındaki güzel model'in Instagram'da 103 bin takipçisi var.Kristyna Schickova, seyehat etmeyi çok seviyor.

Patrik Schick'in Kız Kardeşi Kristyna Schickova Güzelliğiyle Büyülüyor, System.String[]
24 yaşındaki güzel model'in Instagram'da 103 bin takipçisi var.

Kristyna Schickova, seyehat etmeyi çok seviyor.

Schickova, Instagram'ın yaptığı birbirinden güzel paylaşımlarla büyük beğeni alıyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:15 

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