Patrik Schick'in Kız Kardeşi Kristyna Schickova Güzelliğiyle Büyülüyor
1 saat önce
24 yaşındaki güzel model'in Instagram'da 103 bin takipçisi var.Kristyna Schickova, seyehat etmeyi çok seviyor.
24 yaşındaki güzel model'in Instagram
'da 103 bin takipçisi var.
Kristyna Schickova, seyehat etmeyi çok seviyor.
Schickova, Instagram'ın yaptığı birbirinden güzel paylaşımlarla büyük beğeni alıyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:15
Danla Bilic, Estetik Yaptırmadığını Söyleyince Alay Konusu Oldu
El Hareketi Yaptığı Fotoğrafını Instagram'dan Paylaşan Ece Seçkin, Annesinden Azar İşitti
ABD'den Türkiye'ye Venezuela Çağrısı: Guaido'yu Siz de Destekleyin
ABD'den Türkiye'ye Tehdit: S-400 Alırsa Patriot Alamaz ve Yaptırımlara Maruz Kalır