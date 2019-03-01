Patriotlar için müzakereler başladı
15 dakika önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bugüne kadar Patriot konusunda, en son yaklaşık 2 yıl önce gönderdiğimiz mektuba olumlu bir cevap geldi Amerikalılardan ve müzakereler başladı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
, "Bugüne kadar Patriot konusunda, en son yaklaşık 2 yıl önce gönderdiğimiz mektuba olumlu bir cevap geldi Amerikalılardan ve müzakereler başladı." açıklamasında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 08:05
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