"Patron" adlı tiyatro oyunu internetten canlı sahnelenecek

Oyuncu Cemal Hünal ile Onur Şenay, evlerinden yapacakları canlı yayınla tiyatro oyunu sahneleyecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Patron Covid 19 Güncel" adıyla güncellenen oyun, cuma, cumartesi ve pazar geceleri üç bölüm halinde, Kats Sahne'nin Instagram hesabında yayınlanacak.

Evde kalanlara tiyatro ile moral vermek için 80 dakikalık oyunu üç bölüme ayıran iki sanatçı, 10-11-12 Nisan tarihlerinde saat 21.00'de seyirci karşısına çıkacak.

Gayrettepe KATS Sahne'de son üç sezondur kara komedi dalında sahnelenen oyunda Sadık karakterini Cemal Hünal, "Okan" karakterini ise Onur Şenay canlandırıyor.

Oyunda çocukluk arkadaşı olan iki kafadarın, bir mafya lideri için işledikleri cinayet ve sonrasında gelişen olaylar anlatılıyor.