Patron Bebek 2: Aile Şirketi filminden ikinci fragman yayınlandı - Son Dakika

DreamWorks Animation'ın Oscar adayı, gişe rekortmeni komedi filminin devamında Templaton kardeşler; Tim ( James Marsden, X-Men serisi) ve Patron Bebek, küçük kardeşi Ted (Alec Baldwin) yetişkin olmuş ve birbirlerinden ayrı düşmüşlerdir. Tim, artık evli, çalışmayan bir babadır. Ted, yüksek riskli yatırım fonu CEO'sudur. Ama modern ve hevesli bir yaklaşıma sahip olan yeni bir patron bebek onları bir araya getirmek ve yeni bir aile şirketine ilham olmak üzeredir.

Tim ve evin geçimini sağlayan karısı Carol (Eva Longoria), 7 yaşındaki süper zeka kızları Tabitha (Ariana Greenblatt, Avengers: Sonsuzluk Savaşı) ve yeni doğan, sevimli bebekleri Tina ( Amy Sedaris, Netflix'ten BoJack Horseman) ile birlikte banliyöde yaşarlar. Prestijli Acorn Gelişmiş Çocukluk Merkezi'nde sınıfının birincisi olan Tabitha, Ted amcasını idolleştirmiştir ve büyüdüğünde onun gibi olmak ister. Ama hâlâ aşırı aktif ve gençlere özgü hayal gücüyle temasta olan Tim, Tabitha'nın çok fazla çalışmasından ve normal çocukluğu kaçırdığından endişe eder.

Bebek Tina Tabitha'nın okulunun ve gizemli kurucusu Dr Erwin Armstrong'un (Jeff Goldblum), ardındaki karanlık sırları açığa çıkarmak üzere BabyCorp için çalışan çok gizli bir ajan olduğu ortaya çıktığında bu durum Templeton kardeşleri beklenmedik yollarla yeniden bir araya getirecek ve aile olmanın anlamını yeniden değerlendirmelerine ve gerçekte neyin önemli olduğunu keşfetmelerine yol açacaktır.

Lisa Kudrow ve Jimmy Kimmel da yeniden Ted ve Tim'in ebeveynleri rollerini seslendiriyor.