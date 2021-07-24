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Patron çıldırdı! Aslan, Brezilyalı yıldız Hernani ile imza aşamasına geldi - Son Dakika

Patron çıldırdı! Aslan, Brezilyalı yıldız Hernani ile imza aşamasına geldi

24.07.2021 17:33
Patron çıldırdı! Aslan, Brezilyalı yıldız Hernani ile imza aşamasına geldi, System.String[]

Dün art arda Alexandru Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick Van Aanholt'u duyuran Galatasaray, bir transferde daha imza aşamasına geldi. Cimbom, Cagliari'nin aradan çekilmesiyle Hernani transferinde sona geldi. Son dakika pürüzü yaşanmaması halinde Brezilyalı orta saha oyuncusu gelecek sezon Sarı-Kırmızılı formayı giyecek.

Transferde bir anda atağa kalkan Galatasaray, dün art arda Alexandru Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick Van Aanholt'u açıklamıştı. Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Cimbom, bir takviye daha yapmak üzere.

CAGLIARI ARADAN ÇEKİLİNCE...

Parma'da forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Hernani için bir süredir girişimlerini sürdüren Galatasaray transferde sona geldi. Corriere dello Sport'un haberine göre oyuncuya talip olan bir diğer takım Cagliari'nin aradan çekilmesiyle birlikte Sarı-Kırmızılıların önü açıldı ve transferde imza aşamasına gelindi.

Patron çıldırdı! Aslan, Brezilyalı yıldız Hernani ile imza aşamasına geldi

YENİ SEZONDA GALATASARAY'DA

Parma'nın Serie B'ye düşmesinin ardından takımdan ayrılmak isteyen Hernani, son dakika pürüzü çıkmaması halinde yeni sezonda Galatasaray forması giyecek.

6,47 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Parma, 2019-20 sezonunda Zenit'ten 1 yıllığına kiraladığı Hernani'nin bonservisini geride bıraktığımız sezonun başında 6,47 milyon euro karşılığında almıştı.

GEÇEN SEZON 10 GOLE DİREKT KATKI

2020-21 sezonunda Serie A'da Parma ile 33 maça çıkan Hernani, 7 gol ve 3 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Patron çıldırdı! Aslan, Brezilyalı yıldız Hernani ile imza aşamasına geldi

Fatih Terim, Burak Elmas, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Patron çıldırdı! Aslan, Brezilyalı yıldız Hernani ile imza aşamasına geldi - Son Dakika Spor


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