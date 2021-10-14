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Patron, evine çağırıp birlikte içki içtiği işçisini öldürdü - Son Dakika

Patron, evine çağırıp birlikte içki içtiği işçisini öldürdü

14.10.2021 15:10

Diyarbakır'da bir şahıs, evine çağırdığı işçisiyle içki içmeye başladı. Eğlenceli başlayan tartışma kısa sürede tartışmaya dönüştü. Patron, belindeki silahı alarak işçisine 4 el ateş açtı. Bünyamin Yavuz isimli işçi yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'da K.K.(33) isimli şahıs, Bünyamin Yavuz(23) isimli işçisini evinde eğlenmeye davet etti. Birlikte alkol alan ikili daha sonra tartışmaya başladı. Patron K.K., evindeki silahla işçisine kurşun yağdırdı. Talihsiz işçi kanlar içerisinde yere yığıldı. Patron, eşi S.K.'ya (26) da ateş etti. Genç kadın yangın merdiveninden kaçarak saldırıdan yara almadan kurtulurken, polisin ikna çabası sonucu teslim olan K.K., gözaltına alındı.

TARTIŞMA NEDENLERİ BİLİNMİYOR

Sabaha karşı merkez Bağlar ilçesi Evrim Alataş Caddesi üzerinde bulunan bir sitede İddialara göre, yol yapım işi yapan K.K., yanında çalışan Bünyamin Yavuz'u evine davet etti, eşi S.K.'ye de masa hazırlamasını söyledi. K.K., bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı Yavuz ile tartışmaya başladı. K.K., üzerinde bulunan tabancayı çıkararak ateş Yavuz'a ateş etmeye başladı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Yavuz, kanlar içerisinde yere yığıldi. K.K.'nın eşi S.K. silah sesleri üzerine odaya geldi. Elinde bulunan tabancayı bu kez eşine doğrultan K.K., ateş etmeye başladı. S.K., yangın merdivenlerine koşarak, yara almadan kurtuldu.

20 DAKİKADA BOYUNCA ACI ÇEKTİ

S.K.'nin çığlık atarak yardım istemesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Silahıyla birlikte evin içerisinde bulunan K.K.'yi polis ekipleri ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 20 dakikalık ikna konuşmasının ardından K.K., Bağlar Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayda kullandığı silahıyla gözaltına alındı. Sağlık ekipleri, kanlar içerisinde bulunan Yavuz'a yaptığı müdahalede yaşamını yitirdiğini belirledi.

YAKINLARI KRİZ GEÇİRDİ

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yavuz'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Yavuz'un cansız bedeni çıkarıldığı sırada yakınları sinir krizi geçirdi, gözaltına alınan K.K. ve olaydan yara almadan kurtulan S.K., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili olarak polisin araştırması sürüyor.

Diyarbakır, Bağlar, Yangın, işçi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Patron, evine çağırıp birlikte içki içtiği işçisini öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Patron, evine çağırıp birlikte içki içtiği işçisini öldürdü - Son Dakika
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