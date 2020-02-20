Patron Gibi - Son Dakika

Filmin fragmanı "Patron Gibi" İSTANBUL - Güzellik ürünleri imal eden bir şirket açmaya karar veren, kişilikleri ve istekleri birbirinden oldukça farklı iki arkadaşın maceralarını anlatan Patron Gibi, sinema izleyicisiyle buluşacak.
Filmin fragmanı "Patron Gibi"
İSTANBUL - Güzellik ürünleri imal eden bir şirket açmaya karar veren, kişilikleri ve istekleri birbirinden oldukça farklı iki arkadaşın maceralarını anlatan Patron Gibi, sinema izleyicisiyle buluşacak.
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20.02.2020 16:28:01. #1.13#