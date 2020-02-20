Patron Gibi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Patron Gibi - Son Dakika

Patron Gibi

6 saat önce

Filmin fragmanı "Patron Gibi" İSTANBUL - Güzellik ürünleri imal eden bir şirket açmaya karar veren, kişilikleri ve istekleri birbirinden oldukça farklı iki arkadaşın maceralarını anlatan Patron Gibi, sinema izleyicisiyle buluşacak.

Filmin fragmanı "Patron Gibi"

İSTANBUL - Güzellik ürünleri imal eden bir şirket açmaya karar veren, kişilikleri ve istekleri birbirinden oldukça farklı iki arkadaşın maceralarını anlatan Patron Gibi, sinema izleyicisiyle buluşacak.

Patron Gibi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meral Akşener'den Erdoğan'a yanıt: 2023'e kimin kalacağına halk karar verecek
Son Dakika: Yeniden gözaltına alınan Osman Kavala tutuklandı Son dakika: Türkiye destekli ılımlı askeri muhalifler, İdlib'in güneyine operasyon başlattı Yunan askerleri yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan Mısırlı göçmeni demir çubukla dövdü

Son Dakika Haberleri
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor
15:03 Palalı saldırgan Sabri Çelebi ile sevgili olan Ebru Polat'tan ilginç çıkış: Kimsenin hatası diğerini ilgilendirmez
15:47 Antalya'da dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir, Diyarbakır'da defnedildi
14:36 Sanatçı Edis'i sevindiren karar
14:28 CHP'li Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Hekimoğlu dizisindeki yatak sahnesine TBMM'de tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 16:28:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Patron Gibi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]