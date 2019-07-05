Patron hataylılar ile buluşuyor
1 saat önce
Hatay Büyükşehir Belediyesi, Patron adlı tiyatro oyununu ücretsiz olarak Hataylılarla buluşturmaya hazırlanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:38 Kaynak: Bültenler
Jason Milligan'ın kaleme aldığı Onur Hünal'ın yönettiği, başrollerini iki ünlü oyuncu Cemal Hünal ve Onur Şenay'ın paylaştığı, Tamer Karadağlı'nın ise sesi ile katıldığı Patron adlı eser, 6 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de Sümerler Açıkhava Tiyatrosu'nda tiyatroseverler ile buluşacak.
HBB yetkilileri, bir mafya hikâyesinin sahneye taşındığı, kara komedi tarzındaki ücretsiz tiyatro oyununa tüm tiyatroseverlerin davetli olduğu bildirildi.
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