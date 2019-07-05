Patron hataylılar ile buluşuyor

Jason Milligan'ın kaleme aldığı Onur Hünal'ın yönettiği, başrollerini iki ünlü oyuncu Cemal Hünal ve Onur Şenay'ın paylaştığı, Tamer Karadağlı'nın ise sesi ile katıldığı Patron adlı eser, 6 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de Sümerler Açıkhava Tiyatrosu'nda tiyatroseverler ile buluşacak.

HBB yetkilileri, bir mafya hikâyesinin sahneye taşındığı, kara komedi tarzındaki ücretsiz tiyatro oyununa tüm tiyatroseverlerin davetli olduğu bildirildi.