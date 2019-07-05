Son Dakika Haberleri: Patron hataylılar ile buluşuyor
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Patron hataylılar ile buluşuyor

1 saat önce

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Patron adlı tiyatro oyununu ücretsiz olarak Hataylılarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Patron hataylılar ile buluşuyor, System.String[]

Jason Milligan'ın kaleme aldığı Onur Hünal'ın yönettiği, başrollerini iki ünlü oyuncu Cemal Hünal ve Onur Şenay'ın paylaştığı, Tamer Karadağlı'nın ise sesi ile katıldığı Patron adlı eser, 6 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de Sümerler Açıkhava Tiyatrosu'nda tiyatroseverler ile buluşacak.

HBB yetkilileri, bir mafya hikâyesinin sahneye taşındığı, kara komedi tarzındaki ücretsiz tiyatro oyununa tüm tiyatroseverlerin davetli olduğu bildirildi.

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:38 Kaynak: Bültenler
Tamer Karadağlı, Cemal Hünal, Onur Şenay, Güncel
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