Patrona ormanda dayağa 17'şer yıl hapis - Son Dakika
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Patrona ormanda dayağa 17'şer yıl hapis

14.12.2022 11:03
Patrona ormanda dayağa 17'şer yıl hapis

BOLU'da, ilişki yaşadığı patronu Turan A. ile tartıştıktan sonra ormanda arkadaşlarına dövdüren Gülay Gümüş ve olaya karıştığı belirlenen 5 kişi, 17'şer yıl hapse çarptırıldı.

BOLU'da, ilişki yaşadığı patronu Turan A. ile tartıştıktan sonra ormanda arkadaşlarına dövdüren Gülay Gümüş ve olaya karıştığı belirlenen 5 kişi, 17'şer yıl hapse çarptırıldı.

Çay ocağında çalışan Gülay Gümüş, 2 yıl önce, bir süre ilişki yaşadığı patronu Turan A. ile tartıştı. Gümüş, tartışma sonrası yaşananları arkadaşlarına anlattı. Gümüş'ün 5 arkadaşı da Turan A.'yı Pirahmetler köyünde ormana götürüp darbetti ardından iç çamaşırlı halde kent merkezindeki Kızılay Parkı'na bıraktı. Şikayet sonrası 7 kişi hakkında iddianame hazırlandı; 'öldürmeye teşebbüs' ve 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı. Emrah Balıkçı tutuklu yargılanırken, Emrah Korhan, Kenan Hançar, Metin Akyol, Murat Çalışkan, Yasin Vural ve Gülay Gümüş'ün ise tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşması görüldü. Taraflar, mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada sanıklar, birbirlerini suçlayarak olayı kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu sanıklardan 6'sının suçu işlediğine kanaat getirip, 17'şer yıl hapisle cezalandırılmalarına hükmetti. Yasin Vural için de beraat kararı verildi.


Kaynak: DHA
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